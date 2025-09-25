Meloni dice che ci sono politici che le mandano gente sotto casa per insultarla | ma non fa nomi

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha parlato di esponenti "dell'altra parte" che sarebbero andati "in televisione" per invitare "gli italiani a venire sotto casa mia per dirmi che sono un'assassina". Interrogata dai cronisti, però, non ha voluto fare nomi e ha aggiunto altre lamentele sugli attacchi al governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - dice

Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Meloni per il sostegno»

Meloni chiama Netanyahu, ma Israele dice no al cessate il fuoco: intanto a Gaza si continua a morire

La Camera dice no al processo per diffamazione per Meloni, Donzelli e Delmastro: di cosa erano accusati

meloni dice sono politiciMeloni dice che ci sono politici che le mandano gente sotto casa per insultarla: ma non fa nomi - Giorgia Meloni ha parlato di esponenti "dell'altra parte" che sarebbero andati "in televisione" per invitare "gli italiani a venire ... Si legge su fanpage.it

meloni dice sono politiciLa polemica su Meloni a "Domenica In" dice molte cose sull'Italia (e sugli italiani) - Anche sola l'apparizione di un politico in tv da noi viene automaticamente catalogata come espressione di sostegno ed emissione di propaganda. ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Dice Sono Politici