Meloni come Kirk la scritta dei Pro Pal spaventa la politica | Minacce alla premier inaccettabili

Thesocialpost.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata di protesta a Torino si è trasformata in un episodio ad alta tensione. I manifestanti pro Gaza, identificati come Pro Pal, hanno occupato a lungo i binari della stazione di Porta Susa, bloccando la circolazione ferroviaria e provocando disagi significativi. Nel corso dell’azione di protesta è comparsa una scritta che ha immediatamente suscitato polemiche: “ Meloni come Kirk ”, un riferimento diretto all’attivista repubblicano americano ucciso durante un comizio. Un messaggio percepito come una minaccia esplicita nei confronti del premier Giorgia Meloni, che ha sollevato reazioni istituzionali immediate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

