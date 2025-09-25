Meloni come Kirk la scritta dei Pro Pal spaventa la politica | Minacce alla premier inaccettabili
La giornata di protesta a Torino si è trasformata in un episodio ad alta tensione. I manifestanti pro Gaza, identificati come Pro Pal, hanno occupato a lungo i binari della stazione di Porta Susa, bloccando la circolazione ferroviaria e provocando disagi significativi. Nel corso dell’azione di protesta è comparsa una scritta che ha immediatamente suscitato polemiche: “ Meloni come Kirk ”, un riferimento diretto all’attivista repubblicano americano ucciso durante un comizio. Un messaggio percepito come una minaccia esplicita nei confronti del premier Giorgia Meloni, che ha sollevato reazioni istituzionali immediate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: meloni - kirk
Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer
Meloni affonda sulla sinistra: “Legittimano l’omicidio di Kirk perché esponente di destra”
Attentato in Utah: ucciso Charlie Kirk, rock star del movimento Maga. Meloni: ferita profonda per la democrazia
«Meloni come Kirk», la scritta dei Pro Pal indigna la politica. Cirio: «Minacce alla premier inaccettabili» - X Vai su X
Meloni ieri ha detto: "Kirk simbolo di ciò che ha difeso, confronto e libertà". Benissimo, Meloni, e allora segui l'esempio e confrontati con qualche giornalista non azzerbinato (ce ne sono pochi ma ci sono), sulle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Italia e - facebook.com Vai su Facebook
«Meloni come Kirk», la scritta dei Pro Pal indigna la politica. Cirio: «Minacce alla premier inaccettabili» - Blitz a Porta Susa dei Pro Pal, il governatore: «Chiunque è libero di manifestare il proprio pensiero ma questo non può mai travalicare il rispetto della legalità» ... Secondo msn.com
Sassari, Meloni “insanguinata” alla manifestazione pro Palestina: Fdi: “atto vergognoso” - Fratelli d’Italia Alghero condanna con la massima fermezza quanto accaduto durante la manifestazione pro Palestina a Sassari, dove è stata esposta un’immagine ... Come scrive algheroeco.com