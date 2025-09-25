Meloni come Kirk | la minaccia su un muro della stazione La premier | Essere accostata a lui è motivo di orgoglio

Today.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Meloni come Kirk", ovvero il militante conservatore ucciso nello Utah. La scritta è comparsa su una delle colonne della stazione di Torino Porta Susa che ieri è stata occupata da un gruppo di manifestanti pro-Pal. Un'intimidazione non certo velata visto il tragico destino toccato in sorte. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - kirk

Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk.  Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer

Meloni affonda sulla sinistra: “Legittimano l’omicidio di Kirk perché esponente di destra”

Attentato in Utah: ucciso Charlie Kirk, rock star del movimento Maga. Meloni: ferita profonda per la democrazia

meloni kirk minaccia muroMeloni, io come Kirk? Essere accostata a lui motivo di orgoglio - Ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto ... Come scrive msn.com

Torino, scritta “Meloni come Kirk”. La premier: “Essere accostata a lui motivo orgoglio” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Torino, scritta “Meloni come Kirk”. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Kirk Minaccia Muro