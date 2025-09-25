Meloni cita Papa Francesco all’Onu | Siamo di fronte a una terza guerra mondiale combattuta a pezzi

Giorgia Meloni ha citato Papa Francesco nel suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu e ha parlato di una “ terza guerra mondiale combattuta a pezzi “, come disse il defunto pontefice. “Pace, dialogo, diplomazia sembrano non riuscire più a convincere e a vincere. L’uso della forza prevale in troppe occasioni. E lo scenario che ci troviamo di fronte è quello che Papa Francesco descrisse con rara efficacia: una ‘terza guerra mondiale combattuta ‘a pezzi'”, ha detto la premier. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni cita Papa Francesco all’Onu: “Siamo di fronte a una terza guerra mondiale combattuta a pezzi”

