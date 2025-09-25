Meloni all' Onu | Israele oltre i limiti

7.30 La premier Meloni nell'intervento all' Onu ha fatto un duro attacco alla Russia per aver "inferto una ferita profonda al Diritto internanazionale.Mosca ha calpestato l'Onu".Severa critica a Israele che "ha superato il limite del principio di proporzionalità". Per Meloni,Israele ha "infranto le norme umanitarie, causando una strage di civili" a Gaza. L'intervento della premier all'Onu è durato 16 minuti, applaudito da un'Assemblea semivuota per l'ora tarda.Infine ha denunciato l'inadeguatezza dell'architettura dell'Onu. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

