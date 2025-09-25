Meloni all’Onu rilancia il ruolo di ponte Usa-Ue dell’Italia

“Viviamo una fase storica accelerata, complessa, ricca di opportunità ma anche, forse soprattutto, densa di pericoli. Sospesi tra guerra e pace”. Con queste parole Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento all’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un incipit che dà la misura di un discorso non solo protocollare, ma concepito come dichiarazione strategica: la scelta di presentare l’Italia come un raro ponte tra Europa e Stati Uniti, in linea con le priorità di Washington ma senza rinunciare a un inquadramento europeo. Meloni sta cercando di ritagliarsi un ruolo che pochi altri leader europei possono rivendicare: essere un interlocutore affidabile per l’amministrazione Trump e al tempo stesso mantenere credibilità dentro l’Unione Europea. 🔗 Leggi su Formiche.net

