Meloni all’Onu | Mosca ha calpestato il diritto internazionale Israele ha superato il limite
Nella notte, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è rivolta all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tanti gli argomenti toccati nei 16 minuti di discorso: dalla guerra in Ucraina a quella di Gaza, passando per l’immigrazione e l’“ecologismo insostenibile”. Il discorso si è aperto con una diagnosi impietosa dello stato del mondo contemporaneo. Meloni ha citato Papa Francesco nel descrivere l’attuale scenario come « una terza guerra mondiale combattuta a pezzi », sottolineando come oggi si contino 56 conflitti armati attivi, il numero più elevato dalla Seconda Guerra Mondiale. Condanna della Russia. 🔗 Leggi su Panorama.it
Meloni all'Assemblea generale dell'Onu ha sottolineato che è necessario "rivedere le convenzioni superate su migrazioni e asilo". Israele? "Ha superato il limite della proporzionalità. Da Mosca "ferita profonda a diritto internazionale". - X Vai su X
