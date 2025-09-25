Meloni all’Onu | Mosca ha calpestato il diritto internazionale Israele ha superato il limite

Panorama.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è rivolta all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tanti gli argomenti toccati nei 16 minuti di discorso: dalla guerra in Ucraina a quella di Gaza, passando per l’immigrazione e l’“ecologismo insostenibile”. Il discorso si è aperto con una diagnosi impietosa dello stato del mondo contemporaneo. Meloni ha citato Papa Francesco nel descrivere l’attuale scenario come « una terza guerra mondiale combattuta a pezzi », sottolineando come oggi si contino 56 conflitti armati attivi, il numero più elevato dalla Seconda Guerra Mondiale. Condanna della Russia. 🔗 Leggi su Panorama.it

meloni all8217onu mosca ha calpestato il diritto internazionale israele ha superato il limite

© Panorama.it - Meloni all’Onu: “Mosca ha calpestato il diritto internazionale, Israele ha superato il limite”

In questa notizia si parla di: meloni - mosca

Mattarella: «L’Ucraina non è sola». Impegni per 10 miliardi, Meloni: "Pressioni su Mosca"

Conferenza sull'Ucraina a Roma, Meloni a Zelensky: «Mosca ha fallito, costruiremo insieme il vostro miracolo economico»

Conferenza sull’Ucraina a Roma, Meloni: “Mosca ha fallito, costruiremo insieme il vostro miracolo economico”

Cerca Video su questo argomento: Meloni All8217onu Mosca Ha