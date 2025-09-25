Parole nette e forti quelle pronunciate finora da Giorgia Meloni di fronte all’assemblea delle Nazioni Unite, mentre in Italia è notte fonda. Un duro attacco alla Russia per aver inferto “una ferita profonda al diritto internazionale”. E una severa critica a Israele per aver “superato il limite del principio di proporzionalità” nella sua reazione ad Hamas, finendo con “l’infrangere le norme umanitarie e causando una strage tra i civili”. Sono alcuni dei passi più duri dell’intervento della premier, durato 16 minuti. Ricordando che l’Onu nacque nel 1945 con lo scopo principale di evitare nuovi conflitti dopo la seconda guerra mondiale, “la domanda che dobbiamo porci è: ci siamo riusciti? La risposta la conoscete tutti, perché è nella cronaca, ed è impietosa”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni all’Onu: “Israele ha superato il limite, ma Hamas ha scatenato il confitto. Serve una riforma profonda delle Nazioni Unite”