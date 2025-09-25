Meloni all’Onu | Israele ha superato il limite del principio di proporzionalità

25 set 2025

Alla 79ª Assemblea generale dell’Onu, la premier Giorgia Meloni ha fatto un lungo intervento sulla politica estera, con toni duri contro la Russia e un discorso critico anche verso Israele. La premier ha accusato Mosca di aver inflitto «una ferita profonda al diritto internazionale», ricordando che «ha deliberatamente calpestato l’articolo 2 dello Statuto dell’Onu, violando l’integrità e l’indipendenza politica di un altro Stato sovrano». Un passaggio che ha confermato il pieno sostegno di Roma a Kyiv. Meloni: «Israele ha superato il limite di proporzionalità». Più tiepido l’intervento su Israele. 🔗 Leggi su Lettera43.it

