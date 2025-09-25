Meloni all’Onu | Israele ha superato il limite a Gaza

Roma, 25 settembre 2025 - Duro intervento di Giorgia Meloni all' Assemblea generale dell'Onu, durato 16 minuti e applaudito in un'aula semivuota per l’orario serale. La premier ha attaccato Mosca "La Russia ha calpestato lo Statuto dell'Onu" e criticato Israele "ha superato il limite", ma senza concedere il riconoscimento della Palestina, che resta legato al rilascio degli ostaggi e all'esclusione di Hamas dai futuri assetti di governo, perché "chi ha scatenato il conflitto non può essere premiato". epa12403506 Italian Prime Minister Giorgia Meloni speaks during the General Debate of the 80th session of the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters in New York, USA, 24 September 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni all’Onu: “Israele ha superato il limite a Gaza”

