Meloni all' Onu | Israele ha superato i limiti di proporzionalità a Gaza La Russia? Ha calpestato il trattato delle Nazioni Unite

La premier italiana è intervenuta all'Assemblea generale a New York. «Tel Aviv non può impedire la nascita di uno Stato palestinese». «È necessaria una riforma delle Nazioni Unite». E sui migranti attacca «alcune magistrature politicizzate». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Meloni all'Onu: «Israele ha superato i limiti di proporzionalità a Gaza. La Russia? Ha calpestato il trattato delle Nazioni Unite»

In questa notizia si parla di: meloni - israele

Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”

Meloni: Israele non ha diritto di impedire nascita di Stato palestinese

Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco

Flotilla, l’opposizione insorge: “Meloni fugge e aiuta ancora Israele” - X Vai su X

In Spagna approvano l'embargo per le armi a Israele, in Italia Meloni parla solo quando c'è da fare la vittima e non muove un dito contro il genocidio a Gaza, dove sono stati trucidati 20mila bambini. Hanno altre priorità in Parlamento, fra cui salvare Santanchè - facebook.com Vai su Facebook

Meloni, il discorso all’Onu: “Israele a Gaza ha superato i limiti”; Meloni alle Nazioni Unite: Siamo sospesi tra guerra e pace. Poi Gaza, Ucraina, Africa e ambiente - Meloni: No Hamas e rilascio degli ostaggi, queste le precondizioni per la nascita dello Stato di palestina; Giorgia Meloni all'Onu: Israele ha superato il limite e infranto le norme umanitarie a Gaza.

Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita Papa Francesco e San Francesco - La guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente e gli altri 54 conflitti che dividono il mondo. ilmessaggero.it scrive

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese» - «La reazione deve rispettare il principio di proporzionalità e Israele ha superato quel limite e su questo limite ha finito ... Riporta msn.com