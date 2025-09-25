Meloni all' Onu | Israele ha superato i limiti a Gaza

Giorgia Meloni ha pronunciato un discorso incisivo all’assemblea delle Nazioni Unite, con parole che rappresentano la critica più dura espressa finora dal governo italiano contro Israele. La premier ha puntato il dito contro la "ferocia e la brutalità", sottolineando che "la reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità". Ha proseguito affermando che tale principio "vale per gli individui, e vale a maggior ragione per gli Stati. E Israele ha superato quel limite, con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni all'Onu: "Israele ha superato i limiti a Gaza"

