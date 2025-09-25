Meloni all' Onu | Israele a Gaza ha superato i limiti Nel mondo 56 conflitti il dialogo non vince più E cita Bergoglio e San Francesco

La guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente e gli altri 54 conflitti che dividono il mondo. E le due big war che vedono, da un lato, la Russia "calpestare" le Nazioni Unite

Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco

Meloni all’Onu: “Israele a Gaza ha superato i limiti, ma la responsabilità è di Hamas”. Zelensky: “Su Ucraina Onu non resti in silenzio” - L'intervento della premier a New York: "La reazione di Israele a Gaza è sproporzionata ma per riconoscere la Palestina servono due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l'allontanamento di Hamas". Riporta firstonline.info

