Pubblichiamo qui di seguito l’intervento della presidente del consiglio, Giorgia Meloni, all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite Segretario Generale Guterres, colleghi delegati, signore e signori, Viviamo una fase storica accelerata, complessa, ricca di opportunità ma anche, forse soprattutto, densa di pericoli. Sospesi tra guerra e pace. Secondo il Global Peace Index 2024, nel mondo sono in corso 56 conflitti armati, il numero più elevato dalla Seconda Guerra Mondiale. Viviamo cioè in un mondo profondamente diverso da quello in cui sono nate le Nazioni Unite, quando nel 1945, 51 Nazioni, che oggi sono diventate la quasi totalità, decisero di unirsi per fondare un’organizzazione internazionale che avesse come scopo principale quello di evitare la guerra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni all’Onu, il testo integrale del suo intervento: dai “piani verdi” insostenibili alla difesa dei confini, alle toghe politicizzate