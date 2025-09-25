(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 "Cari colleghi, trent'anni di globalizzazione fideistica sono finiti, ne sono stati sottovalutati i contraccolpi e oggi siamo davanti a 'conseguenze inattese', che inattese non erano, di grave portata per i cittadini, per le famiglie e per le imprese. Non è andato tutto bene, come pure veniva promesso. E vi do un'altra notizia: le cose potranno andare molto peggio, se non fermeremo la creazione a tavolino di modelli di produzione insostenibili, come i «piani verdi» che in Europa - e nell'intero Occidente - stanno portando alla deindustrializzazione molto prima che alla decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni all'Onu: I "piani verdi" portano deindustrializzazione