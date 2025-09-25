Meloni all' Onu cita Papa Francesco | In corso una terza guerra mondiale a pezzi

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 Nel suo intervento all'assemblea generale dell'Onu Giorgia Meloni ha citato le parole del defunto Papa Francesco sulla "terza guerra mondiale combattuta a pezzi", ricordando tra i conflitti piu' allarmanti quelli in Ucraina e a Gaza. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni all'Onu cita Papa Francesco: In corso una terza guerra mondiale "a pezzi"

