Meloni all' Onu cita Papa Francesco | In corso una terza guerra mondiale a pezzi – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 Nel suo intervento all'assemblea generale dell'Onu Giorgia Meloni ha citato le parole del defunto Papa Francesco sulla "terza guerra mondiale combattuta a pezzi", ricordando tra i conflitti piu' allarmanti quelli in Ucraina e a Gaza. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: meloni - cita

Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco

Meloni all'Onu cita Papa Francesco: In corso una terza guerra mondiale "a pezzi"

Meloni: sicurezza e salute sul lavoro sono una priorità del governo. E cita Papa Francesco

#Meloni dai giovani di FdI cita le Br e attacca “Le minacce si moltiplicano, abbiamo giornali e tv contro”. Poi promuove pranzo domenicale a Domenica In. Distopia alla Hungher games - X Vai su X

Franco Meloni, la “sufficienza” GIMBE e i conti che non tornano. Non sorprende più leggere le critiche di Franco Meloni all’attuale giunta di Alessandra Todde. Oggi, sull’Unione Sarda del 10 settembre, cita i dati della Fondazione GIMBE (Gruppo Italiano per la - facebook.com Vai su Facebook

Meloni all'Onu cita Papa Francesco: In corso una terza guerra mondiale a pezzi; Meloni all’Onu cita Papa Francesco: In corso una terza guerra mondiale “a pezzi”; Meloni, il discorso all’Onu: “Israele a Gaza ha superato i limiti”.

Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco - «La reazione deve rispettare il principio di proporzionalità e Israele ha superato quel limite e su questo limite ha finito con l'infrangere norme umanitarie causando una ... Come scrive ilmessaggero.it

Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita Papa Francesco e San Francesco - La guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente e gli altri 54 conflitti che dividono il mondo. Scrive ilmessaggero.it