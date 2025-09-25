Meloni all’ONU | attacco alla Russia e critiche a Israele appello per una riforma globale
La premier italiana critica Russia e Israele, chiede riforme ONU e denuncia la deindustrializzazione causata dalle politiche ambientali.. New York — In un intervento di 16 minuti davanti a un’Assemblea generale dell’ONU quasi deserta per l’ora tarda, la premier italiana Giorgia Meloni ha toccato alcuni dei temi più caldi della politica internazionale, rivolgendosi con toni duri sia alla Russia che a Israele e chiedendo una riforma profonda delle regole globali. Russia sotto accusa. Meloni ha puntato il dito contro Mosca, accusandola di aver calpestato il diritto internazionale invadendo l’Ucraina e violando l’articolo 2 dello Statuto ONU. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
