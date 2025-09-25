Meloni all’Onu | attacco a Russia e Israele appello per un nuovo ordine mondiale
ABBONATI A DAYITALIANEWS Critiche alla Russia e all’inefficacia dell’Onu. Nel suo intervento di 16 minuti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la premier Giorgia Meloni ha lanciato un duro atto d’accusa contro la Russia, colpevole di aver inflitto “una ferita profonda al diritto internazionale”. Ha ricordato come Mosca, membro permanente del Consiglio di Sicurezza, abbia violato l’articolo 2 dello Statuto Onu, cercando di annettere territori sovrani e rifiutando ogni serio tentativo di pace. Meloni ha sottolineato che la guerra in Ucraina ha avuto effetti destabilizzanti globali, alimentando altri conflitti e mostrando una Nazioni Unite sempre più divise. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: meloni - russia
Crosetto: Russia e terrorismo principali minacce. Meloni: forte legame con gli Usa
Ucraina, Meloni: non c'è disimpegno Usa, pressione su Russia
Meloni annuncia accordi per 10 miliardi di euro per ricostruire l’Ucraina, Zelensky: “Russia terrorista”
Meloni, il discorso all'Onu. Da Russia a Gaza, da Israele all'immigrazione, cosa ha detto - X Vai su X
Russia-Ucraina e il governo Meloni. Da Accordi & Disaccordi (NOVE). #geopolitica #Orsini #Orsiniufficiale - facebook.com Vai su Facebook
Meloni all’Onu: “A Gaza Israele ha superato il limite. Dalla Russia ferita profonda a diritto internazionale” - Giorgia Meloni all’ONU: Gaza, Ucraina, riforma delle Nazioni Unite ed ecologismo tra i temi centrali del discorso della premier italiana. Riporta msn.com
Ucraina, Meloni: Russia ha calpestato articolo 2 Carta Onu - "La Russia ha deliberatamente calpestato l'articolo 2 della carta dell'Onu e ancora oggi non si mostra disponibile ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com