Meloni all’Onu | attacco a Russia e Israele appello per un nuovo ordine mondiale

Critiche alla Russia e all'inefficacia dell'Onu. Nel suo intervento di 16 minuti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la premier Giorgia Meloni ha lanciato un duro atto d'accusa contro la Russia, colpevole di aver inflitto "una ferita profonda al diritto internazionale". Ha ricordato come Mosca, membro permanente del Consiglio di Sicurezza, abbia violato l'articolo 2 dello Statuto Onu, cercando di annettere territori sovrani e rifiutando ogni serio tentativo di pace. Meloni ha sottolineato che la guerra in Ucraina ha avuto effetti destabilizzanti globali, alimentando altri conflitti e mostrando una Nazioni Unite sempre più divise. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

