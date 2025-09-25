Meloni all’Onu attacca i green deal | L’ecologismo insostenibile ha fatto perdere posti di lavoro

Nel suo intervento all’assemblea generale dell’Onu, Giorgia Meloni ha attaccato i “‘ piani verdi ‘ che in Europa – e nell’intero Occidente – stanno portando alla deindustrializzazione molto prima che alla decarbonizzazione”. E “ l’ecologismo insostenibile ” che “ha quasi distrutto il settore dell’automobile in Europa, creato problemi negli Usa, causato perdite di posti di lavoro, appesantito la capacità di competere e depauperato la conoscenza. Ci sono voluti secoli per costruire i nostri sistemi, ma bastano pochi decenni per ritrovarsi nel deserto industriale. Solo che come ho detto molte volte nel deserto non c’è nulla di verde”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni all’Onu attacca i “green deal”: “L’ecologismo insostenibile ha fatto perdere posti di lavoro”

