Meloni all’Onu accusa Israele davanti al mondo intero | Ha superato il limite Strage di civili

L’intervento di Giorgia Meloni di fronte all’Assemblea delle Nazioni Unite ha segnato un momento di notevole chiarezza e fermezza nella posizione del governo italiano su questioni cruciali di politica estera, in particolare riguardo al conflitto israelo-palestinese e alla guerra in Ucraina, senza tralasciare la necessità urgente di una riforma dell’ONU. Le sue parole, pronunciate nella notte italiana, sono state definite come le più dure e esplicite finora espresse contro Israele, pur mantenendo saldi i valori democratici e l’appello al diritto internazionale. La Premier ha usato toni inequivocabili, puntando il dito contro la “ferocia e la brutalità” dell’esercito di Tel Aviv e sollevando questioni fondamentali sul rispetto del diritto umanitario in tempo di guerra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

