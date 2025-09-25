Meloni all' Onu | A Gaza Israele ha superato principio di proporzionalità poi attacca Mosca | Ha calpestato diritto internazionale - VIDEO

Meloni ha nuovamente provato ad esprimere una condanna ad Israele, senza però citare la parola "genocidio". Sull'Ucraina, ha nuovamente attaccato la Russia, che avrebbe "calpestato il diritto internazionale" Anche Giorgia Meloni ha tenuto il suo discorso all'Assemblea generale Onu. La premier. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

meloni onu gaza israeleIl discorso di Giorgia Meloni all’ONU: “Israele ha superato il limite a Gaza” - Davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Giorgia Meloni ha delineato un mondo attraversato da tensioni crescenti, intervenendo su guerra, migrazioni ... Scrive fanpage.it

meloni onu gaza israeleMeloni all’Onu: “A Gaza Israele ha superato il limite. Dalla Russia ferita profonda a diritto internazionale” - Giorgia Meloni all’ONU: Gaza, Ucraina, riforma delle Nazioni Unite ed ecologismo tra i temi centrali del discorso della premier italiana. Riporta msn.com

