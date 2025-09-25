Meloni all’Onu | A Gaza Israele ha superato il limite Poi l’attacco sui migranti | Si rivedano le norme Vengono usate da giudici politicizzati

“La reazione deve rispettare il principio di proporzionalità e Israele ha superato quel limite e su questo limite ha finito con l’infrangere norme umanitarie causando una strage tra civili. Una scelta che l’Italia ha definito inaccettabile e che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dall’Ue nei confronti di Israele”: lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo all’assemblea generale dell’Onu. Nel suo intervento, la premier inoltre ha auspicato “una revisione profonda di tutti gli strumenti che abbiamo per regolare i rapporti tra le Nazioni e difendere i diritti delle persone, comprese le Convenzioni Internazionali”, tra cui quelle che “regolano la migrazione e l’asilo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

