Meloni all’Onu | A Gaza Israele ha superato il limite E poi l’attacco sui migranti | Si rivedano le norme Vengono usate da giudici politicizzati
“La reazione deve rispettare il principio di proporzionalità e Israele ha superato quel limite e su questo limite ha finito con l’infrangere norme umanitarie causando una strage tra civili. Una scelta che l’Italia ha definito inaccettabile e che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dall’Ue nei confronti di Israele”: lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo all’assemblea generale dell’Onu. Nel suo intervento, la premier inoltre ha auspicato “una revisione profonda di tutti gli strumenti che abbiamo per regolare i rapporti tra le Nazioni e difendere i diritti delle persone, comprese le Convenzioni Internazionali”, tra cui quelle che “regolano la migrazione e l’asilo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: meloni - gaza
Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari»
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco
Meloni, il discorso all'Onu. Da Russia a Gaza, da Israele all'immigrazione, cosa ha detto - X Vai su X
askanews. . Meloni: irresponsabile usare Gaza contro governo, ci sarà altra violenza - facebook.com Vai su Facebook
Il discorso di Giorgia Meloni all’ONU: “Israele ha superato il limite a Gaza” - Davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Giorgia Meloni ha delineato un mondo attraversato da tensioni crescenti, intervenendo su guerra, migrazioni ... fanpage.it scrive
Meloni all’Onu: “A Gaza Israele ha superato il limite. Dalla Russia ferita profonda a diritto internazionale” - Giorgia Meloni all’ONU: Gaza, Ucraina, riforma delle Nazioni Unite ed ecologismo tra i temi centrali del discorso della premier italiana. Lo riporta msn.com