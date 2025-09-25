Meloni all’Onu | A Gaza Israele ha superato il limite Dalla Russia ferita profonda a diritto internazionale

Nel suo intervento all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Giorgia Meloni ha posto con forza l’attenzione sul conflitto in Medio Oriente. La premier ha denunciato che Israele ha superato il limite della proporzionalità nella sua reazione a Gaza, infrangendo norme umanitarie e causando una strage tra civili. Meloni ha sottolineato che per l’Italia questa situazione è “inaccettabile” e ha annunciato il voto favorevole del governo italiano ad alcune sanzioni UE contro Israele. Allo stesso tempo, ha ribadito che Israele non ha il diritto di impedire la nascita di uno Stato palestinese, né di continuare la costruzione di insediamenti in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni all’Onu: “A Gaza Israele ha superato il limite. Dalla Russia ferita profonda a diritto internazionale”

