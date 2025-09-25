Meloni all’assemblea Onu | Israele è andata troppo oltre
La premier cita San Francesco d'Assisi: "Tempo di dimostrare coraggio" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: meloni - assemblea
Meloni a New York per l'assemblea ONU
Assemblea degli industriali di Napoli, Meloni: Il Sud sta diventando il volano dell’economia italiana
Assemblea dell?Unione industriali di Napoli, Giorgia Meloni: «Il Sud può essere volanodell?economia nazionale»
Meloni all'Assemblea generale dell'Onu ha sottolineato che è necessario "rivedere le convenzioni superate su migrazioni e asilo". Israele? "Ha superato il limite della proporzionalità. Da Mosca "ferita profonda a diritto internazionale". - X Vai su X
DIRETTA | Il punto stampa di Meloni a margine dell'assemblea delle Nazioni Unite #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il discorso di Giorgia Meloni all’ONU: “Israele ha superato il limite a Gaza” - Davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Giorgia Meloni ha delineato un mondo attraversato da tensioni crescenti, intervenendo su guerra, migrazioni ... Come scrive fanpage.it
Gaza, Meloni all’Onu: «Israele non può impedire lo Stato palestinese, in corso una guerra mondiale combattuta a pezzi» - Due le precondizioni: il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani e la rinuncia da parte di Hamas a un ruolo nel governo ... Come scrive unionesarda.it