Meloni all' Onu | Israele ha superato il limite di proporzionalità

Nella notte italiana, Giorgia Meloni è intervenuta all'Onu con un discorso che è stato incentrato sulla grave e deteriorata situazione geopolitica internazionale, facendo appello alla responsabilità di tutti per trovare una quadra che eviti ulteriori gravi escalation dei conflitti. " Viviamo un fase storica accelerata, complessa, con opportunità ma denso di pericoli, sospesa tra guerra e pace. Nel mondo sono in corso 56 conflitti, il numero più alto dalla seconda guerra mondiale. Un mondo molto diverso da quella in cui è nata l'Onu" con l'obiettivo di mantenere la pace. "Ci siamo riusciti? La risposta è nella cronaca ed è impietosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni all' Onu: "Israele ha superato il limite di proporzionalità"

In questa notizia si parla di: meloni - israele

