Melito nasce Un Avvocato per tutti la nuova iniziativa solidale promossa dall’associazione trasparenza per Melito 

Puntomagazine.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accesso alla giustizia senza barriere economiche: assistenza legale gratuita per chi ne ha più bisogno.. L’Associazione Trasparenza per Melito è orgogliosa di annunciare il lancio del progetto “ Un Avvocato per tutti “, pensato per sostenere le famiglie in difficoltà economiche che necessitano di tutela legale. Grazie alla collaborazione con due professioniste di grande esperienza come Nunzia Della Corte, esperta in diritto penale, e Annamaria Cangiano, esperta in diritto civile, sarà possibile accedere al Gratuito Patrocinio, un diritto previsto dalla legge che consente ai cittadini con reddito basso di ricevere assistenza legale senza sostenere costi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: melito - nasce

Poliziotto ucciso a coltellate a Melito, l'avvocato del killer: «Ha ammesso le responsabilità, ma ci sono aspetti importanti da approfondire» - «Il ragazzo ha capito la gravità del fatto, ha ammesso le sue responsabilità ed è collaborativo. Lo riporta ilmattino.it

melito nasce avvocato tuttiMelito, demolito il bar abusivo della donna boss uccisa - Sotto il cumulo di calcinacci ammonticchiati in via Lussemburgo forse resterà sepolto qualche segreto di camorra. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Melito Nasce Avvocato Tutti