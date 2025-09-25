Meldola celebra la tradizione con la Festa del Rione Tranvai Buratella

Grazie ai volontari del Rione Tranvai Buratella e alla Pro Loco Città di Meldola, dal 26 al 28 settembre ritorna la “Festa del Rione Tranvai Buratella”, con il tradizionale trenino che porterà grandi e piccoli in giro per il paese e con un ricco programma di eventi. Si parte venerdì 26 sera alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it