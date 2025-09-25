meet the science al mario negri incontri per le scuole e porte aperte al pubblico

L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri apre le sue porte al pubblico con un ampio programma di appuntamenti dedicati alla scienza. Da venerdì 26 settembre a sabato 11 ottobre, gli scienziati saranno protagonisti di diversi eventi, dalla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, alle attività rivolte alle scuole fino all’atteso open day, con visite guidate, lezioni e laboratori per tutte le età. Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori – notte al Mario Negri A partire dalle 18:00 all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso prende il via la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori organizzata da Fondazione BergamoScienza nell’ambito dell’evento internazionale promosso dalla Commissione Europea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

