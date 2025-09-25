Meet the Science al Mario Negri incontri per le scuole e porte aperte al pubblico
L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri apre le sue porte al pubblico con un ampio programma di appuntamenti dedicati alla scienza. Da venerdì 26 settembre a sabato 11 ottobre, gli scienziati saranno protagonisti di diversi eventi, dalla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, alle attività rivolte alle scuole fino all’atteso open day, con visite guidate, lezioni e laboratori per tutte le età. Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori – notte al Mario Negri A partire dalle 18:00 all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso prende il via la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori organizzata da Fondazione BergamoScienza nell’ambito dell’evento internazionale promosso dalla Commissione Europea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Siete troppo curiosi di vedere ricercatrici e ricercatori all’opera e non riuscite ad aspettare fino al 26 e 27 settembre? Vediamoci mercoledì 17 settembre in Fondazione Luigi Rovati alle 17.30 per l’evento in collaborazione tra MEET e Co.Science project! Tutte l - facebook.com Vai su Facebook
