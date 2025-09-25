“Tra un paio di giorni proporrà a Zelensky di firmare la capitolazione. O di volare su Marte con Musk, che ha perdonato”. Così Dmitrij Medvedev, ex presidente della Federazione Russa, sulla svolta di Donald Trump, che ora incita l’Ucraina a combattere fino alla vittoria dopo averla incitata per mesi ad accettare un compromesso. Le sparate, gli epiteti e i commenti al vetriolo sono diventati il tratto distintivo di Medvedev da quando è cominciata l’invasione russa dell’Ucraina. Proprio lui, che ai tempi fu considerato un presidente filo-occidentale e liberale. Ma il fratello minore di Putin (sono insieme dai primi anni Novanta, dai tempi di San Pietroburgo) non va preso troppo sottogamba. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Medvedev, il grillo parlante del Cremlino