Medio Oriente Napoli Az | Meloni Schlein e Conte soffiano sulle divisioni

25 set 2025

Osvaldo Napoli, membro della segreteria di Azione, cerca di chiarire quali sono gli obiettivi che l'intera politica italiana, senza divisioni, dovrebbe perseguire in riferimento alla questione mediorientale. Criticando gli estremismi del premier e delle opposizioni, Napoli ricorda che il proposito deve essere sempre quello di riportare la pace. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

