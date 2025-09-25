Medio Oriente Napoli Az | Meloni Schlein e Conte soffiano sulle divisioni
Osvaldo Napoli, membro della segreteria di Azione, cerca di chiarire quali sono gli obiettivi che l'intera politica italiana, senza divisioni, dovrebbe perseguire in riferimento alla questione mediorientale. Criticando gli estremismi del premier e delle opposizioni, Napoli ricorda che il proposito deve essere sempre quello di riportare la pace. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: medio - oriente
Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri
Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri
Medio Oriente, se anche le parole vanno in guerra
MEDIO ORIENTE | Global Sumud Flotilla comunica alle "autorità italiane di non accettare la proposta su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro" e assicura: "Continueremo fino a Gaza". Crosetto avverte: "Non forzino il blocco". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | La tv israeliana Channel 12 ha riferito che un'auto è esplosa a Tel Aviv, causando feriti. La causa dell'esplosione non è stata immediatamente chiara e la tv non ha fornito ulteriori dettagli. #ANSA - X Vai su X
Sul medio oriente anche il confronto oggi è diventato un'eresia - Cronaca di un convegno a Napoli “secretato”: una fotografia utile per smascherare alcuni tic illiberali del pensiero progressista in Italia. ilfoglio.it scrive