Medico in sciopero per Gaza salta l’operazione | malata di cancro rimandata a casa è polemica

All’ ospedale di Torrette di Ancona, una paziente oncologica di 40 anni ha visto rinviata la mastectomia programmata a causa dello sciopero per Gaza indetto il 22 settembre. La donna, libera professionista residente ad Ascoli Piceno, era pronta a sottoporsi all’intervento per la rimozione di un tumore al seno, ma l’assenza dell’anestesista ha portato al rinvio dell’operazione. La paziente, identificata con le iniziali E.M., si trovava già ricoverata dal giorno precedente. Era stata sottoposta alla procedura del linfonodo sentinella, un esame diagnostico fondamentale per valutare la diffusione del tumore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

