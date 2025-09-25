Medico in sciopero per Gaza salta l’operazione | malata di cancro rimandata a casa è polemica
All’ ospedale di Torrette di Ancona, una paziente oncologica di 40 anni ha visto rinviata la mastectomia programmata a causa dello sciopero per Gaza indetto il 22 settembre. La donna, libera professionista residente ad Ascoli Piceno, era pronta a sottoporsi all’intervento per la rimozione di un tumore al seno, ma l’assenza dell’anestesista ha portato al rinvio dell’operazione. La paziente, identificata con le iniziali E.M., si trovava già ricoverata dal giorno precedente. Era stata sottoposta alla procedura del linfonodo sentinella, un esame diagnostico fondamentale per valutare la diffusione del tumore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: medico - sciopero
Il medico Montòmoli: "Pronti anche a uno sciopero generale" #Rimini #Attualita - X Vai su X
Sciopero generale per Gaza: anche la sanità in prima linea contro la violenza: Medici, infermieri e operatori sanitari in sciopero il 22 settembre: impatti su ospedali, servizi e ripercussioni politiche Oggi, 22 settembre 2025, l’Italia si è trovata al centro di un’ampi - facebook.com Vai su Facebook
Medico in sciopero per Gaza, salta l’operazione: malata di cancro rimandata a casa, è polemica - All’ospedale di Torrette di Ancona, una paziente oncologica di 40 anni ha visto rinviata la mastectomia programmata a causa dello sciopero per Gaza ... Scrive thesocialpost.it
L’anestesista fa lo sciopero per Gaza, salta l’intervento per rimuovere il cancro - L’anestesista sciopera per Gaza e l’intervento di rimozione del cancro al seno salta. Riporta ilmessaggero.it