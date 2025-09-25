Medico aggredito al pronto soccorso di Vignola arrestato un 56enne
Ieri sera, al Pronto Soccorso dell'ospedale di Vignola, un uomo di 56 anni, residente a Marano sul Panaro, ha aggredito senza motivo un medico in servizio, colpendolo con un forte pugno alla spalla. Il sanitario ha riportato ferite guaribili in quattro giorni.L'episodio ha creato forte allarme. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
