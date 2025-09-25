Medico aggredito al pronto soccorso di Vignola arrestato un 56enne

Modenatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, al Pronto Soccorso dell'ospedale di Vignola, un uomo di 56 anni, residente a Marano sul Panaro, ha aggredito senza motivo un medico in servizio, colpendolo con un forte pugno alla spalla. Il sanitario ha riportato ferite guaribili in quattro giorni.L'episodio ha creato forte allarme. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

AGGREDISCE MEDICO DEL PRONTO SOCCORSO, ARRESTANO 56ENNE - Nella serata di ieri, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Vignola, un uomo – 56enne residente a Marano sul Panaro – ha aggredito senza alcun motivo un medico in servizio, colpendolo con un viol

Vignola, aggredisce medico del Pronto Soccorso: arrestato italiano 56enne - La Provincia: L'arrestato è stato anche denunciato per interruzione di pubblico servizio, avendo di fatto compromesso il regolare funzionamento delle attività sanitarie

