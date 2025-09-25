Medici assieme alle loro pazienti in passerella contro il cancro
A Udine in Piazza Libertà si è svolta la terza edizione di "Ieri, oggi, domani. il fascino siamo noi!"
Oggi a Carmignano di Brenta assieme all'assessore Manuela Lanzarin e al direttore Paolo Fortuna abbiamo inaugurato la Casa di Comunità dove i cittadini potranno trovare tutti i servizi utili socio-sanitari messi a disposizione dalla nostra Usl 6.
"Insieme per prenderci cura". Omceo Treviso celebra la professione del medico e l'alleanza con il paziente in collaborazione con l'Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Mirko Schipilliti, medico di Pronto soccorso
Medici del Fatebenefratelli in passerella: una sfilata per la prevenzione del cancro al seno - Sono una ventina i camici bianchi del Fatebenefratelli che la sera del 23 giugno, nello storico chiostro dell'ospedale, si esibiranno in passerella