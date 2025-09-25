Medica indagata per il boicottaggio dei farmaci Teva | Non mi preoccupa iniziativa legale e giusta
La dottoressa Ilaria Deli è stata messa sotto indagine dall’azienda sanitaria di Bolzano. “Non si sottraggono cure a nessuno”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: medica - indagata
Boicottaggio dei farmaci israeliani: bufera su una medica di base. L’Azienda sanitaria avvia indagini interne e annuncia possibili provvedimenti - Si muove l'Azienda sanitaria sul caso della dottoressa che negli scorsi giorni aveva deciso di boicottare dei farmaci di una multinazionale israeliana. Da ildolomiti.it
“Noi di Sanitari per Gaza interrotti mentre chiedevamo stop ai farmaci israeliani in Toscana: parlarne è tabù?” - La denuncia: censurato l'intervento al dibattito con Giani e i candidati alla presidenza della Regione Toscana sui farmaci israeliani ... Scrive ilfattoquotidiano.it