Medica indagata per il boicottaggio dei farmaci Teva | Non mi preoccupa iniziativa legale e giusta

Repubblica.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dottoressa Ilaria Deli è stata messa sotto indagine dall’azienda sanitaria di Bolzano. “Non si sottraggono cure a nessuno”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

medica indagata per il boicottaggio dei farmaci teva non mi preoccupa iniziativa legale e giusta

© Repubblica.it - Medica indagata per il boicottaggio dei farmaci Teva: “Non mi preoccupa, iniziativa legale e giusta”

In questa notizia si parla di: medica - indagata

medica indagata boicottaggio farmaciBoicottaggio dei farmaci israeliani: bufera su una medica di base. L’Azienda sanitaria avvia indagini interne e annuncia possibili provvedimenti - Si muove l'Azienda sanitaria sul caso della dottoressa che negli scorsi giorni aveva deciso di boicottare dei farmaci di una multinazionale israeliana. Da ildolomiti.it

“Noi di Sanitari per Gaza interrotti mentre chiedevamo stop ai farmaci israeliani in Toscana: parlarne è tabù?” - La denuncia: censurato l'intervento al dibattito con Giani e i candidati alla presidenza della Regione Toscana sui farmaci israeliani ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Medica Indagata Boicottaggio Farmaci