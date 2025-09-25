Media | auto esplode a Tel Aviv diversi feriti | Netanyahu | Non ci sarà nessuno Stato in Terra d' Israele

Tgcom24.mediaset.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un drone israeliano colpisce il quartier generale Onu nel Libano meridionale: la condanna dell'Unifil. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

media auto esplode a tel aviv diversi feriti netanyahu non ci sar224 nessuno stato in terra d israele

© Tgcom24.mediaset.it - Media: auto esplode a Tel Aviv, diversi feriti | Netanyahu: "Non ci sarà nessuno Stato in Terra d'Israele"

In questa notizia si parla di: media - auto

In Bergamasca le auto sono sempre più ‘vecchie’: l’età media raggiunge quota 12 anni

Auto, in Bergamasca l’età media è di 12 anni: «Frenati dal carovita»

In Toscana le auto più ‘giovani’ d’Italia. Ma l’età media cresce anche qui: il dato

Cerca Video su questo argomento: Media Auto Esplode Tel