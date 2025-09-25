MCU | primo sguardo al regno del Doctor Doom di Robert Downey Jr

Un’immagine trapelata da Avengers: Doomsday offre ai fan il primo, inquietante sguardo a Latveria nell’Universo Cinematografico Marvel, anticipando il debutto ufficiale di Robert Downey Jr. nel ruolo di Doctor Doom. L’immagine, condivisa dall’account Twitter MCU Film News, mostra un posto a sedere in quello che sembra un summit di leader mondiali, con un’etichetta che recita chiaramente Latveria. Accanto, una piccola bandiera latveriana: una croce nera e rossa su sfondo verde scuro, con diamanti gialli al centro. Non si tratta della Latveria del MCU principale, ma di quella di Terra-828, la realtà in cui si sono svolti gli eventi di The Fantastic Four: Gli Inizi. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - MCU: primo sguardo al regno del Doctor Doom di Robert Downey Jr.

In questa notizia si parla di: primo - sguardo

Personaggi più odiati di Harry Potter: scopri il primo sguardo [FOTO]

Blitzo prende vita nel primo sguardo al crossover live-action di helluva boss

The Odyssey: il primo sguardo scatena una polemica accesa

Primo sguardo all'Uomo di Latta! Il trailer finale di Wicked - Parte Due ci ha regalato questa sorpresina, ma non aggiungeremo nulla per non fare spoiler. Nel frattempo Elphaba vive in esilio nella foresta di Oz, e Glinda è diventata l'emblema della bontà sotto le - facebook.com Vai su Facebook

#HarryPotter, il primo sguardo a Lily e James Potter sul set della serie tv - X Vai su X

Il trailer della quinta stagione di Stranger Things offre uno sguardo al capitolo finale della popolarissima serie - Netflix ha pubblicato il primo trailer completo della quinta stagione di Stranger Things, offrendo agli appassionati la possibilità di dare un bello sguardo al capitolo finale di una delle serie TV ... Riporta it.ign.com

Primo vertice a Londra Ue-Regno Unito, “Nuova era nei rapporti” - LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – I leader di Ue e Regno Unito hanno tenuto oggi a Lancaster House il primo vertice bilaterale dopo la Brexit, ovvero l’uscita di Londra dall’Unione decisa dai ... Come scrive iltempo.it