MCU | primo sguardo al regno del Doctor Doom di Robert Downey Jr

Screenworld.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’immagine trapelata da Avengers: Doomsday offre ai fan il primo, inquietante sguardo a Latveria nell’Universo Cinematografico Marvel, anticipando il debutto ufficiale di Robert Downey Jr. nel ruolo di Doctor Doom. L’immagine, condivisa dall’account Twitter MCU Film News, mostra un posto a sedere in quello che sembra un summit di leader mondiali, con un’etichetta che recita chiaramente Latveria. Accanto, una piccola bandiera latveriana: una croce nera e rossa su sfondo verde scuro, con diamanti gialli al centro. Non si tratta della Latveria del MCU principale, ma di quella di Terra-828, la realtà in cui si sono svolti gli eventi di The Fantastic Four: Gli Inizi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

mcu primo sguardo al regno del doctor doom di robert downey jr

© Screenworld.it - MCU: primo sguardo al regno del Doctor Doom di Robert Downey Jr.

