MaxiMall Pompeii lancia i Wellness Days 2025 tra fitness e ispirazione
Dal 28 settembre al 3 ottobre il benessere è protagonista al MaxiMall Pompeii con talk, allenamenti live e incontri motivazionali. NAPOLI – Il MaxiMall Pompeii si prepara a trasformarsi in una vera e propria arena del benessere. Dal 28 settembre al 3 ottobre arriva la prima edizione dei “Back to You Wellness Days”, sei giornate gratuite dedicate a fitness, nutrizione e motivazione con i migliori wellness ambassador del territorio napoletano. Non semplici incontri, ma un calendario di esperienze immersive che porterà sul palco del MaxiMall Pompeii alcuni tra i più noti personal trainer, mental coach e nutrizionisti della scena locale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
