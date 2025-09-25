Maxima e Amalia d’Olanda conquistano New York | i look di tendenza all’Hotel Plaza

New York non smette mai di sorprendere, e stavolta lo ha fatto con due ospiti d’eccezione: Maxima e Amalia d’Olanda. Madre e figlia hanno preso parte a una serie di appuntamenti legati alla 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, trasformando ogni tappa del loro viaggio nella città dei grattacieli in un vero e proprio palcoscenico glamour. Dopo giorni di incontri istituzionali, la regina e la futura erede al trono hanno concluso il loro periplo newyorkese con un evento al leggendario Hotel Plaza, organizzato da Bloomberg e al quale hanno preso parte personalità come Michael Bloomberg e Bill Gates. 🔗 Leggi su Dilei.it

