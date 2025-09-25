Maxima e Amalia d’Olanda conquistano New York | i look di tendenza all’Hotel Plaza

Dilei.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

New York non smette mai di sorprendere, e stavolta lo ha fatto con due ospiti d’eccezione: Maxima e Amalia d’Olanda. Madre e figlia hanno preso parte a una serie di appuntamenti legati alla 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, trasformando ogni tappa del loro viaggio nella città dei grattacieli in un vero e proprio palcoscenico glamour. Dopo giorni di incontri istituzionali, la regina e la futura erede al trono hanno concluso il loro periplo newyorkese con un evento al leggendario Hotel Plaza, organizzato da Bloomberg e al quale hanno preso parte personalità come Michael Bloomberg e Bill Gates. 🔗 Leggi su Dilei.it

maxima e amalia d8217olanda conquistano new york i look di tendenza all8217hotel plaza

© Dilei.it - Maxima e Amalia d’Olanda conquistano New York: i look di tendenza all’Hotel Plaza

In questa notizia si parla di: maxima - amalia

Maxima d’Olanda, vacanze rovinate: la figlia Caterina Amalia coinvolta in una grave truffa

Maxima d'Olanda all'ONU ha voluto con sé la figlia Amalia. E la futura regina è stata perfetta nel ruolo. Leggi Amica.it

Cerca Video su questo argomento: Maxima Amalia D8217olanda Conquistano