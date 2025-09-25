Maxi sequestro della guardia di finanza | oltre 135mila giocattoli contraffatti e 100 falsi Labubu

Monzatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La loro vendita avrebbe fruttato un profitto di 100mila euro, ma tutti i prodotti sono stati sequestrati. Maxi operazione della guardia di finanza del Comando di Monza a Lissone. Le fiamme gialle, durante un controllo in un magazzino, hanno trovato oltre 135mila giocattoli e prodotti per la cura. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sequestro - guardia

Blitz della Guardia di Finanza in città: scoperta incredibile e maxi sequestro

Sequestro preventivo per evasione fiscale della Guardia di Finanza: congelati beni per mezzo milione di euro a una società di Priverno

Blitz della guardia costiera sulla spiaggia di Ganzirri, sotto sequestro centinaia di sdraio e ombrelloni

maxi sequestro guardia finanzaLabubu fake e giocattoli non sicuri: maxi sequestro della Guardia di Finanza in Brianza - Maxi operazione della guardia di finanza del Comando di Monza che con un intervento mirato, hanno sequestrato oltre 135. Come scrive mbnews.it

maxi sequestro guardia finanzaMonza, maxi sequestro articoli contraffatti e pericolosi: tra i prodotti anche Labubu e peluche di Stitch - A vendere i pupazzi tanto ricercati un ambulante al mercato del quartiere San Rocco di Monza ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maxi Sequestro Guardia Finanza