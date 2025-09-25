Maxi-inchiesta a Salerno | 33 indagati per usura e immigrazione clandestina
VALLO DI LAURO – Questa mattina, al tribunale di Salerno, si discuterà la richiesta di rinvio a giudizio per trentatré persone coinvolte in un’inchiesta che intreccia usura, riciclaggio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.A firmarla sono i pubblici ministeri della Direzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: inchiesta - salerno
La Guardia di Finanza, sezione operativa navale di Salerno e l’Arpac danno via a inchiesta sul tratto di spiaggia tra Pastena e Torrione
Inchiesta concorsi all’Asl di Salerno, indagato il presidente della Commissione Sanità - X Vai su X
Oltre cento indagati, 79 persone in carcere, 8 agli arresti domiciliari. L’inchiesta è della Direzione distrettuale antimafia di Salerno - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, maxi retata all’alba: scattano 85 arresti. «Duro colpo al clan». Tutti i nomi - Una vera «holding criminale», con un «core business» che era lo spaccio di sostanze stupefacenti e diversi «rami d’azienda» come le estorsioni, i furti ... Lo riporta ilmattino.it
Salerno, furto e riciclaggio di auto: 88 arresti in cinque regioni - operazione a Salerno con 88 arresti in cinque regioni per associazione mafiosa, narcotraffico, estorsione e riciclaggio. Segnala quotidianodelsud.it