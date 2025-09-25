Maxi incendio nella zona industriale di Nocera Superiore | in fiamme azienda di imballaggi

Salernotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Nocera Superiore un vasto incendio ha interessato poco prima della mezzanotte alcuni capannoni industriali di via Lamia. Le fiamme, segnalate da decine di cittadini, si sono sviluppate all’interno della Sonoco Metal Packaging, azienda specializzata in imballaggi metallici, provocando il crollo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

