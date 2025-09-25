Maxi incendio nella zona industriale di Nocera Superiore | in fiamme azienda di imballaggi
A Nocera Superiore un vasto incendio ha interessato poco prima della mezzanotte alcuni capannoni industriali di via Lamia. Le fiamme, segnalate da decine di cittadini, si sono sviluppate all’interno della Sonoco Metal Packaging, azienda specializzata in imballaggi metallici, provocando il crollo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - zona
Incendio sui Picentini: le fiamme lambiscono il canile della zona
Montemesola, vasto incendio sulla zona industriale | FOTO
Un vasto incendio boschivo sta devastando la zona sud-est di Creta
incendio che da ieri pomeriggio sta interessando la zona di Palmi, Seminara e Bagnara. #calabria #bagnara #palmi 22.09.25 Nello Stranges. - facebook.com Vai su Facebook
Maxi Incendio alla Discarica Ecoface di Ravanusa: Scuole Chiuse per Precauzione - Un vasto incendio è divampato ieri nella zona industriale di Ravanusa, coinvolgendo l’impianto di trattamento rifiuti Ecoface. Come scrive canicattiweb.com
Scoppia maxi incendio in impianto rifiuti Ecoface a Ravanusa: allarme per la qualità dell’aria - Un vasto incendio è divampato all’interno della zona industriale di Ravanusa, nell’impianto Ecoface Industry, azienda attiva nello stoccaggio e trattamento di rifiuti anche speciali come la plastica. Lo riporta itacanotizie.it