max verstappen debutta in gt3 con la ferrari

Max Verstappen, il talentuoso e pluricampione pilota olandese di Formula 1, è pronto a espandere i suoi orizzonti nel motorsport con un emozionante debutto nel mondo delle gare GT. L’opportunità si concretizzerà sabato 27 settembre, quando il fuoriclasse della Red Bull Racing prenderà parte a un round della celebre Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Questa mossa sottolinea la sua profonda e variegata passione per le corse, dimostrando che i suoi interessi vanno ben oltre l’apice della Formula 1. L’esordio nell’endurance. Il prossimo impegno agonistico di Max Verstappen lo vedrà gareggiare nella categoria GT3, un segmento altamente competitivo delle corse di endurance. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

