Mauro Rossi eletto Presidente di FIEPET Confesercenti Modena

Modenatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già Presidente Provinciale di Confesercenti Modena, Mauro Rossi è stato eletto, durante l'Assemblea elettiva di FIEPET che si è svolta ieri presso la sede modenese dell'Associazione, Presidente di FIEPET Confesercenti Modena. L'imprenditore modenese, da sempre attivo nel settore dei pubblici. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: mauro - rossi

