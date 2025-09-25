Mauro Corona beve vino rosso in diretta a È sempre Cartabianca | È una tisana di mirtillo

Pordenonetoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Come sempre il benvenuto e il bentornato a Mauro Corona». Bianca Berlinguer ha aperto, così con i saluti di rito, la puntata di martedì 23 settembre di È sempre Cartabianca. L'ertano è l'ospite fisso del talk show politico e di attualità, in onda ogni martedì sera in prima serata su Rete 4.Mauro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

