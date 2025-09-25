Mauro Corona beve vino rosso in diretta a È sempre Cartabianca | È una tisana di mirtillo

«Come sempre il benvenuto e il bentornato a Mauro Corona». Bianca Berlinguer ha aperto, così con i saluti di rito, la puntata di martedì 23 settembre di È sempre Cartabianca. L'ertano è l'ospite fisso del talk show politico e di attualità, in onda ogni martedì sera in prima serata su Rete 4.Mauro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: mauro - corona

Sempre presente lo scrittore Mauro Corona in collegamento da Erto

"Le piace Trump?", la risposta di Orietta Berti scatena Mauro Corona

Mauro Corona su Lollobrigida e il vino della longevità: «Se berne allunga la vita io vivrò come Matusalemme»

?Attenzione in caso di maltempo l'evento si terrà in palestra a Onigo di Pederobba (in via del Cristo) APPUNTAMENTO CON MAURO CORONA E MARIANNA CORONA - SABATO 27 SETTEMBRE ORE 17.30 a COVOLO DI PEDEROBBA (TV) Nell'ambito de - facebook.com Vai su Facebook

Bentornati a #ÈsempreCartabianca! Mauro Corona: "Spaventare la gente dicendo che c'è un clima da Brigate Rosse è un gioco sottile per preparare il terreno delle votazioni" - X Vai su X

Mauro Corona: «Mio papà beveva e picchiava me e mamma Lucia (3 volte la mandò in coma) ma il vino mi ha permesso di avere un contratto in tv» - Il primo ricordo da bambino di Mauro Corona è una baita di montagna, insieme ai suoi nonni. msn.com scrive

“Mio padre quando era ubriaco picchiava prima noi, poi mia madre Lucia. Tre volte la mandò in coma. Un giorno lei se ne andò”: il ricordo di Mauro Corona - Lo scrittore rivela il suo passato difficile e parla del rapporto con l'alcol: "Bevevo una bottiglia di whisky al giorno" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it