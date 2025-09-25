matteo spero di tornare con te presidente

"Matteo spero di tornare nelle Marche tra pochi giorni con te presidente della Regione". La segreteria nazionale del Pd Elly Schlein ieri pomeriggio a Fano ha chiuso il comizio elettorale in piazza Amiani, a fianco del candidato presidente dell’Alleanza del Cambiamento Matteo Ricci e del candidato consigliere Renato Claudio Minardi, lanciando un appello al voto: "Queste elezioni saranno un testa a testa fino all’ultimo e l’esito sarà deciso da quante persone andranno a votare. Solo attraverso il vostro impegno di queste ore e il passaparola potremo vincere". Prima dell’appello, in una piazza Amiani affollata, la segretaria Schlein ha toccato un altro dei temi cari alla sinistra: il riconoscimento dello Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

