Matteo spero di tornare con te presidente

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Matteo spero di tornare nelle Marche tra pochi giorni con te presidente della Regione". La segreteria nazionale del Pd Elly Schlein ieri pomeriggio a Fano ha chiuso il comizio elettorale in piazza Amiani, a fianco del candidato presidente dell’Alleanza del Cambiamento Matteo Ricci e del candidato consigliere Renato Claudio Minardi, lanciando un appello al voto: "Queste elezioni saranno un testa a testa fino all’ultimo e l’esito sarà deciso da quante persone andranno a votare. Solo attraverso il vostro impegno di queste ore e il passaparola potremo vincere". Prima dell’appello, in una piazza Amiani affollata, la segretaria Schlein ha toccato un altro dei temi cari alla sinistra: il riconoscimento dello Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

matteo spero di tornare con te presidente

© Ilrestodelcarlino.it - "Matteo, spero di tornare con te presidente"

In questa notizia si parla di: matteo - spero

Matteo Berrettini, parla la sorella della fidanzata Vanessa Bellini: “Spero non la faccia soffrire”

Matteo Bocelli dopo la truffa a suo nome: «Solidarietà alla signora vittima di un trucco vile, spero che la giustizia faccia il suo corso»

Luca Zaia, gli 'orfani' in lacrime sui social: «Presidente non abbandonarci». Matteo Salvini: «Non credo andrà in pensione, spero faccia il capolista»

Matteo, spero di tornare con te presidente; Schlein carica la piazza, in mille a P.S.Giorgio per spingere Ricci: Tornerò per festeggiarti presidente; Luca Zaia, gli 'orfani' in lacrime sui social: «Presidente non abbandonarci». Matteo Salvini: «Non credo andrà in pensione, spero faccia....

matteo spero tornare presidente"Matteo, spero di tornare con te presidente" - La segretaria del Pd, Elly Schlein, chiude in piazza Amiani il comizio assieme a Ricci. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Matteo Spero Tornare Presidente