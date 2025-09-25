Matteo Ricci chiude la campagna elettorale con Un treno verso la vittoria
PESARO – “Un treno verso la vittoria”. È questo il titolo dell’ultima iniziativa elettorale di Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche per l’Alleanza del cambiamento, coalizione di centrosinistra alle elezioni regionali di domenica 28 e lunedì 29 settembre.Il mini tour si. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: matteo - ricci
Matteo Ricci indagato per corruzione: «Mi sono fidato dei miei dirigenti». E adesso che succede?
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
Affittopoli, indagato il dem Matteo Ricci
Marche al voto, destra favorita: per Matteo Ricci rimonta difficile. Di @WandaMarra - X Vai su X
TUTTA UN’ALTRA STORIA PER LE MARCHE È POSSIBILE!! Siamo arrivati alle battute finali di questa campagna elettorale incredibile. Il lavoro della coalizione del cambiamento, con Matteo Ricci candidato presidente, è stato lungo e non facile. ?Il Movime - facebook.com Vai su Facebook
Marche: Ricci chiude giovedì ad Ancona con Proietti, Todde e Modena City Ramblers - Si terrà ad Ancona, in piazza Roma, giovedì 25 settembre, alle 19, la chiusura della campagna elettorale dell’Alleanza del Cambiamento e di Matteo Ricci, europarlamentare P ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Ricci-Schlein a Porto San Giorgio: "Sanità marchigiana peggiorata. E la destra fa male alle imprese" - La segretaria del Partito democratico in piazza con il candidato della coalizione di centrosinistra "Dobbiamo tornare a sostenere i giovani laureati perché restino qui con un lavoro dignitoso". Segnala msn.com