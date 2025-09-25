Matteo Ricci | Ancona Capitale della cultura Sarò subito in prima linea
Un confronto diretto, senza sconti, per tracciare la rotta del futuro economico delle Marche. Si è tenuto ieri pomeriggio, nella sede di Confcommercio, l’atteso incontro tra i vertici dell’associazione, le imprese del territorio e i candidati alla presidenza della Regione, Matteo Ricci e Francesco Acquaroli. A dettare l’agenda, le domande del direttore regionale Massimiliano Polacco, che ha messo sul tavolo i nodi cruciali per il terziario: commercio, credito, lavoro, sicurezza e infrastrutture. Matteo Ricci ha risposto punto su punto, delineando una visione chiara e spesso battagliera, a partire dalla difesa dei centri storici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Matteo Ricci indagato per corruzione: «Mi sono fidato dei miei dirigenti». E adesso che succede?
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
Affittopoli, indagato il dem Matteo Ricci
Giuseppe Conte ad Ancona: 'Molti Paesi stanno riconoscendo lo stato di Palestina, mentre Giorgia Meloni filosofeggia'; Matteo Ricci Per tutte le Marche: comincia da Ancona il tour attraverso tutti i 225 comuni regionali; Ancona, Matteo Ricci scende in piazza: «Marche pronte al cambiamento».
Marche: Ricci chiude giovedì ad Ancona con Proietti, Todde e Modena City Ramblers - Si terrà ad Ancona, in piazza Roma, giovedì 25 settembre, alle 19, la chiusura della campagna elettorale dell’Alleanza del Cambiamento e di Matteo Ricci, europarlamentare P ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Elly Schlein ad Ancona lancia la volata a Matteo Ricci e punta sulla Sanità: «Basta tagli sul pubblico per favorire il privato» - La segretaria del Pd Elly Schlein ad Ancona lancia la volata a Matteo Ricci, candidato governatore alle Regionali: «Con Matteo per riprenderci la regione e rilanciare il sistema sanitario ... Riporta corriereadriatico.it