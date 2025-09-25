Matteo Massoni si lancia in paracadute fra le torri di Porta Nuova | atterraggio da Versace
Milano, 25 settembre 2025 – Un volo in paracadute sopra Milano, tra le torri di Porta Nuova, uno dei quartieri più trend della città. E l’atterraggio, infatti, avviene sul tetto del palazzo che ospita la sede di Versace, sul campo da calcio sintetico allestito sulla terrazza del grattacielo. L’impresa se così vogliamo chiamarla, è firmata Matteo Masson i, paracadutista e base jumper da quasi 400mila follower su Instagram, dove ovviamente ha postato video e fotografie del lancio. Un breve volo sulla skyline moderna della città, a conferma di come il paracadutismo urbano stia prendendo piede anche a Milano, dopo il lancio notturno sempre dal grattacielo di Porta Nuova dello scorso luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: matteo - massoni
#TG2000 - “Sentiamo l’invocazione di chi è colpito dalla violenza fratricida della guerra, perché tutte le guerre sono fratricide”. Le parole del presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, durante la veglia di preghiera per la pace nei giorni in cui il Consiglio perm - facebook.com Vai su Facebook